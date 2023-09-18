البلدية في قطر: إغلاق محل تجاري شهير ومطعم لتداول أغذية غير صالحة ومنتهية الصلاحية





أصدرت بلدية الشيحانية قرارين إداريين بإغلاق “محلات الجنوب التجارية” و”مطعم تي اوف دوحة” لمدة 5 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

وأوضحت وزارة البلدية ، على موقعها الإلكتروني، أنه تم إغلاق محلات الجنوب التجارية كلياً لمدة 5 أيام بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك، كما تم إغلاق مطعم تي أوف الدوحة كلياً لمدة 5 أيام بسبب تداول أغذية منتهية الصلاحية.

وتشير وزارة البلدية إلى أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، لافتة إلى أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، مشيرة إلى أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

الشرق القطرية