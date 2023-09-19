ام وضاح: العداد صفّر





مما لاشك فيه أن تاريخ الخامس عشر من أبريل هو التاريخ الذي تم فيه تصفير العداد..

وبدأت فيه مرحلة جديدة من تاريخ السودان

لذلك نقول للسيد القائد العام أننا ظللنا خلفك طالما انت قائد لجيشنا الذي يقاتل في معركة الكرامة وهذه القيادة تتطلب منك ان تعلم أننا لن نقبل بعد الآن بمتسلق أو مدعي أو متسلبط

ولن تتقبل أن تصبح بورتسودان مزاراً لكل طامع وطامح في كيكة السلطة والدماء الغاليه لخيرة شبابنا ورجالنا من ضباط وجنود ومستنفرين لن تضيع بسبب مثل هذه العينات والمرحلة ما دايرة فلاسفة ومنظرين ومدعي مواقف المرحلة تحتاج لحكومة قوية تحقق لهذا الشعب مايريده وسيكون تشكيل هذه الحكومه من سيحدد على اي طريق تمضي فإما أنها حكومة بحجم الآمال العراض فتضمن تأييد ودعم هذا الشعب أو غير ذلك..

وعندها لا تلومن الا نفسك..

#ام_وضاح