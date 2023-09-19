مباحث محلية بورتسودان تضبط سلع منتهية الصلاحية بأحد المنازل

تمكنت شرطة محلية بورتسودان من ضبط متهمين يعملون في إعادة تعبئة مواد غذائية باحد الأحياء وتعود تفاصيل الضبطية الى ورود معلومات بوجود عربة لوري تقوم بتفريق مواد غذائية باحد المنازل بالديوم الجنوبية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق ميداني لمراقبة المنزل ومن خلال عمليات المتابعة عثر على مواد غذائية مجهولة المصدر تتم تعبئتها بداخله وبعد تفتيش المنزل عثر على عدد(900)جوال تشمل سلعتي الارز والعدس وعدد(3) موازين وماكينة خياطة ومن خلال التحري مع صاحب المنزل افاد بانه قام بشراء السلع من تاجر وان الشحن كانت متجهة إلى محلية الكاملين بولاية الجزيرة واخرى الي السوق المحلي بمدينة بورتسودان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان