تفقد أطرافها بعد وجبة سمك





أدت وجبة سمك تناولتها سيدة أمريكية إلى فقدانها أطرافها الأربعة، ذلك كونها غير مطهية جيداً، إذ تحول لون يديها ورجليها إلى اللون الأسود.

وحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة «ميرور» البريطانية، طبقاً لتقرير نشر في «سكاي نيوز عربية»، أصيبت لورا باراخاس من ولاية كاليفورنيا بعدوى بكتيرية، بسبب عدم طهي سمك من نوع «تيلابيا» (بلطي) جيداً بعد شرائه من سوق محلية، في أواخر يوليو الماضي.

ويوم الخميس الفائت، أجبرت السيدة صاحبة الـ40 عاماً على الخضوع لعملية بتر لأطرافها لإنقاذ حياتها. ويقول الأطباء إن العدوى التي أصابت لورا كانت على الأرجح ناجمة عن بكتيريا «فيبريو فولنيفيكاس»، التي تعيش في بيئات مائية، وحذرت منها مؤخراً مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة.

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه يتم الإبلاغ عن 150 و200 إصابة بهذه البكتيريا كل عام، ويموت واحد من كل 5 مصابين بالعدوى. وقالت خبيرة الأمراض المعدية ناتاشا سبوتسوود: «يمكن أن تصاب بهذه البكتيريا حين تأكل شيئاً ملوثاً بها، أو بتعريض جرح أو وشم للماء الذي تنتشر فيه».

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