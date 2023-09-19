توقعات بارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وأمطار في ولايات سودانية





توقعت هيئة الارصاد الجوية في نشرتها اليوم الثلاثاء ان ترتفع درجات الحرارة الكبرى ارتفاعا طفيفا في معظم انحاء البلاد بينما تنخفض درجات الحرارة الصغرى انخفاضا طفيفا.

كما تنبأت بهطول امطار خفيف السودانية في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الاحمر، كسلا، ،جنوب القضارف، شمال كردفان، شرق وغرب دارفور.

كما تنبأت بهطول امطار متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات سنار، جنوب النيل الازرق، جنوب وغرب كردفان، جنوب دارفور.

سجلت اعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم امس (45) درجة في ابوحمد وادناها (20) في مدينة رشاد.