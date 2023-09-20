



تابعت منذ الأمس تداعيات ما حدث في مدينة بورتسودان والذي كاد أن يتحول إلى كارثه لولا لطف الله بين قوات تتبع للجيش وقوات تتبع للقيادي في قبيلة البجا شيبة ضرار..

واظن أن الذي حدث يفتح جرح الحديث عن الهامش والذي ظل هو المعضله الحقيقيه في السياسه السودانيه وهذا الجرح هو الذي يفتح المجال لنشوء حركات أو قوات كالتي تتبع لشيبة ضرار..

وبالأمس القريب نشرت فيديو لحركة جديدة أسمها صمود هي الأخرى باعثها الشعور بالغبن تجاه ماتقوم به مليشيا الدعم السريع وهي جميعها قوات تجد من يؤيدها وتجد ايضاً من يرفضها..

في كل الأحوال لا احد يزايد على وطنية شيبة وتأييده للجيش ولا أحد يلوم (صمود) على موقفها لكن المطلوب من القوات المسلحة ان تحتوي هذه القوات تحت لافتة المستنفرين حتى لانرتكب ذات الخطأ الذي أوجد الدعم السريع..

#ام_وضاح