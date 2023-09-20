بالصور.. أردول: أركويت يجب أن يظل منبر يشمل كل القوى السياسية والمجتمعية

كتب مبارك أردول: شاركنا مع عدد من التنظيمات السياسية مؤتمر اركويت للتوافق الوطني الشامل ، هنالك فرصة كبيرة عبر هذا المؤتمر يمكن اذا تم استغلالها بشكل سليم ان تعبر بالبلاد الى بر الامان.

وهي الاجابة على عدد من الاسئلة الوطنية التي ظلت عالقة منذ الاستقلال والتي تتعلق بكيفية حكم البلاد وكيفية تقسيم الموارد والعلاقة بين المركز والاقاليم واسئلة الانتقال والعدالة والديموقراطية واصلاح مؤسسات الدولة ، أركويت يجب ان يظل منبر يشمل كل القوى السياسية والمجتمعية والتحية لاهلها البجا ولناظرها محمد الامين ترك.