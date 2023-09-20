عربة مونيكا وخزنة بها 23 طلقة .. شرطة شندي تضبط معتادي إجرام تحت تهديد السلاح

تمكنت شعبة مباحث شرطة محلية شندي بالتنسيق مع قسم شرطة ود حسونة من ضبط 3 متهمين من أخطر معتادي جريمة النهب تحت تهديد السلاح، وضبط بحوزة المتهمين على بندقية كلاشنكوف ولوازمها خزنة بها 23 طلقة بالإضافة لعربة مونيكا.

وبعد التحريات الأولية وتعرف أحد المواطنين والذي كان قد تقدم ببلاغ جنائي في وقت سابق اتخذت في مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة تحت المادة 175 من القانون الجنائي والمادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر.

المكتب الصحفي لشرطة السودان