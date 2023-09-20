جرائم وحوادث
شرطة أبو حمد تضبط أحد أخطر تجار المخدرات بعد هروبه
ألقت مباحث شرطة محلية ابو حمد وبعد البحث والتحريات الميدانية القبض على المتهم ع م ع ببنطون.
وكان المتهم المذكور قد لاذ بالفرار مع المتهم الثاني من معبر الزومة تاركين خلفهما 3 الاف رأس من مخدر البنقو وعربة بوكس تويوتا موديل 2015 وبندقية كلاشنكوف.
واتخذت الإجراءات اللازمة في مواجهة المتهم بقسم شرطة الشريك تحت المادة 15 أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ويجري البحث عن المتهم الثاني واستكمال التحريات.
من جانبه اشاد اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهر النيل بيقظة القوة ومتابعتها للمعلومات مما أدى لسرعة الوصول للمتهم أثناء هروبه.
سونا
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