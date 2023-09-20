شرطة أبو حمد تضبط أحد أخطر تجار المخدرات بعد هروبه

ألقت مباحث شرطة محلية ابو حمد وبعد البحث والتحريات الميدانية القبض على المتهم ع م ع ببنطون.

وكان المتهم المذكور قد لاذ بالفرار مع المتهم الثاني من معبر الزومة تاركين خلفهما 3 الاف رأس من مخدر البنقو وعربة بوكس تويوتا موديل 2015 وبندقية كلاشنكوف.