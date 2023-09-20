جدل بسبب فعالية “المواعدة بين الجنسين” بجامعة أجنبية في قطر





أثارت جامعة جورجتاون في قطر حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها عن فاعلية “المواعدة السريعة” للطلاب والتي كان يزمع تنظيمها الاثنين 18 سبتمبر.

ونشر حساب لطلاب الجامعة في تطبيق “انستجرام”، منشوراً عن فاعلية “المواعدة السريعة” لمدة ساعة واحدة اليوم، إلا أنها عادت وحذفت المنشور بعد إثارته للجدل وتوجيه كثير من الانتقادات لإدارة الجامعة على هذه الفاعليات المخالفة للدين والعادات والتقاليد المجتمعية.

“المواعدة السريعة” فاعلية تنظم بشكل شبه سنوي في مقر الجامعة بالولايات المتحدة الأمريكية، برعاية رابطة طلاب القانون، ونشر موقع جامعة جورج تاون الأميركي، صورا من هذه الفاعليات أخرها في شهر مارس من العام الجاري.

وتقوم هذه الفاعلية على لقاءات سريعة بين الطلاب والطالبات بشكل عشوائي وجهًا لوجه لتحديد ما إذا كان هناك انجذاب فوري بين الطرفين ولتوفير الوقت والجهد في الذهاب في مواعيد غرامية – حسب موقع الجامعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

الشرق القطرية