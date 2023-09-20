



• لايزال العالم المشتغل بيوميات الحروب الدائرة هذه الأيام مشغولاً بالإجابة علي السؤال الذي (ملأ الدنيا وشغل الناس) .. أو كما يقول ويكتب أستاذ الأجيال حسين خوجلي عندما تطربه المواقف الفريدة والعجيبة !!

• محطةCNNفتحت باب الأسئلة الحيري عندما حاولت الإجابة عبر تحقيق استقصائي للصحفية السودانية المتميزة نعمة الباقر ..

• وقعت CNNفي شراك عدم الموضوعية وذهبت إلي ميدان مفخخ عندما ألمحت إلي أن ضربات الطائرات المسيرة التي أوقعت خسائر دقيقة ومميتة ومرعبة في صفوف مليشيا التمرد كانت موجهة في الأساس من أوكرانيا ضد قوات فاغنر الروسية المتواجدة بالسودان ..

• ومالا تعرفه CNN أن مشاهد الضربات التي حصلت عليها كانت ( تمارين) تجريب لجيل جديد من الطائرات المسيرة دخلت قاموس لغة يوميات متابعة حرب الجيش علي المليشيا التي أطلقت اسماً علي المسيرة التي لا تسمع لها صوتاً ولا أزيزاً لكنك تجد تأثيرها القاتل والمرعب في الميدان ..

• من يعرفون كواليس وأسرار التطور التقني في مسيرة الجيش السوداني لايستغربون ماتفعله أيدي شباب السودان في القوات المسلحة وخاصة في سلاح الطيران بمختلف أنواعه ..

• من حق السودان الحصول علي أحدث أنواع الأسلحة واستخدامها مباشرة ضد الخونة والمارقين ..

• هذا حق تكفله كل القوانين الدولية في مجال التسلح وعليه ليس غريباً أن تكون الطائرات السودانية المسيرة المرعبة التي بدأت الدخول التدريجي إلي ساحة المعارك ضد المليشيا سودانية الضرب والتنشين والتصويب ، تركية التصنيع ، أوكرانية التدريب ..

• ( ومارميت إذ رميت ولكن الله رمي) ..

عبد الماجد عبد الحميد