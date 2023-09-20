التربية بنهر النيل تؤكد دعمها لإنجاح برنامج تاج الحافظين





أكد الأستاذ إسماعيل الأزهري البشرى المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل، الوزير المكلف، دعمه وتشجيعه لكافة الخطط والبرامج التي من شأنها إنجاح تجربة برنامج تاج الحافظين بالولاية من أجل الوصول لتعليم متميز وقائم على هدى القرآن الكريم.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالدامر اليوم بالدكتور عادل حماد حبيب، مدير برنامج تاج الحافظين بوزارة التربية والتعليم الاتحادية، مدير الإدارة العامة للتعليم الديني بالوزارة والدكتور محمد عوض ابنعوف رئيس اللجنة العليا لمسار تاج الحافظين بوزارة التربية والتعليم الاتحادية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العليا لتاج الحافظين بولاية نهر النيل برئاسة الأستاذ الهادي العقيد محمد خالد، مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بالولاية إلى جانب الأستاذ عبد الواحد الفكي مدير إدارة التعليم الديني بالولاية.

وبحث اللقاء الموقف الراهن لمسار تاج الحافظين بالولاية بالتركيز على تجربة برنامج تاج الحافظين بمنطقة الباوقة بمحلية بربر.

ورحب وزير التربية والتعليم المكلف بالوفد مؤكداً أن ولاية نهر النيل تعتبر من الولايات القائمة على الإرث القرآني الكبير عبر الخلاوى الممتدة على نطاق محليات الولاية، وأشاد الأزهري بالأداء والجهد المقدر للجنة العليا لمسار تاج الحافظين على المستويين الاتحادي والولائي في إرساء تجربة تاج الحافظين بالولاية.

ودعا لنقل تجربة الباوقة لكل المحليات والاستفادة من الخلاوى والمساجد في إنفاذ البرنامج وتفعيل المجتمعات المحلية وإقناعهم بأهمية تاج الحافظين.

وأكد وزير التربية والتعليم المكلف حرص وزارته لتفعيل برامج المسؤولية المجتمعية بالولاية والتنسيق مع المديرين التنفيذيين للمحليات لدعم برامج تاج الحافظين وتذليل كل المعوقات التي تعترض سير إنفاذ البرنامج.

وقدم الدكتور عادل حماد مدير برنامج تاج الحافظين بوزارة التربية والتعليم الاتحادية والإخوة في اللجنة العليا لتاج الحافظين بالوزارة الاتحادية جملة من الملاحظات حول تجربة منطقة الباوقة ومعوقات العمل مع وجود تجاوب كبير وتفاعل من شيوخ الخلاوى.

وشددوا على ضرورة تسهيل إجراءات التصديق والانفتاح نحو الخلاوى ودور التحفيظ والمساجد مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد إنفاذ عدد من الدورات التأهيلية للمعلمين في نور البيان لمعالجة مشكلة الكتابة والقراءة لدى التلاميذ.

وتناول الأستاذ الهادي العقيد محمد خالد، مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بولاية نهر النيل رئيس اللجنة العليا لمسار تاج الحافظين بالولاية، المعوقات التي واجهت تجربة تاج الحافظين بمنطقة الباوقة والتي جاءت لعدم تفهم المواطنين لمسار البرنامج.

واشار إلى أن جهودهم قد أفلحت في إقناع المواطنين بإنفاذ البرنامج كبرنامج عمل صيفي لتحفيظ القرآن الكريم للتلاميذ والتلميذات ودعا للاستفادة من الأجهزة الإعلامية للتنوير بأهمية البرنامج.