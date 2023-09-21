



بإظهار انحيازه للدعم السريع وزعمه بأنه قد تلقى اتصال من حميدتي انتهى بيجو إلى مجرد الربيع وسلك وبقال وطه إسحق والجوفاني وسفيان آخر.. بل وأضرط!

سلك وطه إسحق قالوا اتصلوا بحميدتي، قام بيجو حط التتش بتاعته وقال حميدتي هو الاتصل بيهو!

أحمد طه يزرزر في السفير وفي مبارك الفاضل، ولما بيجو يقول ليهو حميدتي اتصل بي ما يسأله حتى اتصل بيك من وين!

يا أحمد طه.. عشان ما يحصل ليك كونفيوشن وانت بتقرا في البوستات، بيجو ياهو ذاتو منعم سليمان!

حسين ملاسي

