الشرطة: نقوم برصد ومتابعة كل مرتكبي المخالفات والجرائم والفارين من السجون

قال الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية بأن الشرطة ظلت تقوم برصد ومتابعة كل مرتكبي المخالفات والجرائم والفارين من السجون حيث تم القبض على عدد منهم وملاحقة البقية.

ووقف المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف يقف على عمل لجنة تفعيل العمل الجنائي وحصر المخالفات والجرائم والانتهاكات التي ارتكبت ضد المواطنين منذ قيام الحرب. وتطمئن الشرطة المواطنين أن أجهزتها ترصد وتتابع بدقة تحركات المجرمين والخارجين عن القانون للقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم. المكتب الصحفي لشرطة السودان