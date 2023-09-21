حميدتي على الخط!!
حميدتي على الخط!!
– واضح أن قيادات قحط والإطاري مرغمة ولفترة طويلة قادمة أن يكون نشاطها الإعلامي في الفضائيات هو التأكيد على أن حميدتي حي وموجود ويمارس نشاطه باعتياد
– وواضح تحت ضغط أسئلة المحاورين في القنوات ربما سيكون شكل الإفادات كالآتي:-
– هل تتواصلون مع حميدتي؟؟
– نعم نعم نتواصل وبشكل مباشر ويومي !!
– آخر اتصال بي أكد أنه يتحدث معي من جسر توتي حيث يحتسي القهوة من هناك !!
– نعم آخر اتصال بي كنت نائما وردت عليه أمي وأكد لها أنه سيتصل غدا
– نعم عزيزي احمد طه .. حميدتي اتصل بي قبل ثلاثة أيام كان صوته ينم عن صحة جيدة وإصرار شديد على وقف الحرب وكان قد اتصل ليبارك لي ختان الأولاد
– نعم السيد حميدتي وسط جنوده يقود المعارك من أجل إيقاف الحرب !!
– إي نعم آخر إتصال سألني عن نجاح عملية البروستات لجدي وكانت مكالمة بالفيديو وحكى لي آخر نكتة عن الفريق الكباشي !!
– بكل تأكيد الرجل يتواصل معنا يوميا وآخرها كان يطمئن على وصول المساعدات في مواعيدها ومصاريف الفنادق!!
– دعني أقول لك بكل يقين ياسيد احمد أن الفريق حميدتي في آخر إتصال بي كان يقرأ علي قصيدة وٌلد الهدى بمناسبة المولد وكان يبكي ويقرأ
– نعم نعم السيد حميدتي متواصل معنا وهو الآن في طريقه إلى واشنطون لوقف الحرب !!
# مع تحيات #
# الإطاري للشرائح المميزة#
حسن إسماعيل
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