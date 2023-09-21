



حميدتي على الخط!!

– واضح أن قيادات قحط والإطاري مرغمة ولفترة طويلة قادمة أن يكون نشاطها الإعلامي في الفضائيات هو التأكيد على أن حميدتي حي وموجود ويمارس نشاطه باعتياد

– وواضح تحت ضغط أسئلة المحاورين في القنوات ربما سيكون شكل الإفادات كالآتي:-

– هل تتواصلون مع حميدتي؟؟

– نعم نعم نتواصل وبشكل مباشر ويومي !!

– آخر اتصال بي أكد أنه يتحدث معي من جسر توتي حيث يحتسي القهوة من هناك !!

– نعم آخر اتصال بي كنت نائما وردت عليه أمي وأكد لها أنه سيتصل غدا

– نعم عزيزي احمد طه .. حميدتي اتصل بي قبل ثلاثة أيام كان صوته ينم عن صحة جيدة وإصرار شديد على وقف الحرب وكان قد اتصل ليبارك لي ختان الأولاد

– نعم السيد حميدتي وسط جنوده يقود المعارك من أجل إيقاف الحرب !!

– إي نعم آخر إتصال سألني عن نجاح عملية البروستات لجدي وكانت مكالمة بالفيديو وحكى لي آخر نكتة عن الفريق الكباشي !!

– بكل تأكيد الرجل يتواصل معنا يوميا وآخرها كان يطمئن على وصول المساعدات في مواعيدها ومصاريف الفنادق!!

– دعني أقول لك بكل يقين ياسيد احمد أن الفريق حميدتي في آخر إتصال بي كان يقرأ علي قصيدة وٌلد الهدى بمناسبة المولد وكان يبكي ويقرأ

– نعم نعم السيد حميدتي متواصل معنا وهو الآن في طريقه إلى واشنطون لوقف الحرب !!

# مع تحيات #

# الإطاري للشرائح المميزة#

حسن إسماعيل