



إن التمسك بشرعية مؤسسات الدولة القائمة وحقها في القيام بكافة واجباتها الدستورية في تصريف شؤون الدولة هو مربط الفرس، إن القضية ليست في تشكيل حكومة أو لا،

بل القضية أن الدولة باقية ومؤسساتها الدستورية موجودة وأن التمرد لم ينل منها وأن مخطط الحرب لم ينجح في كسر شوكة السودان.

لذلك فإن دعم مؤسسات الدولة القائمة ودفعها نحو الإصلاح وإكمال المهام هو الكرت الرابح ضد التمرد وضد القوى السياسية العميلة التي تنشط خارج البلاد.

هشام الشواني