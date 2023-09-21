منصب المستشار في الدعم السريع لا يتطلب سوى مهارة واحدة، هى الكذب دون أن يرمش لك جفن





منصب المستشار في الدعم السريع منصب غريب، يتحدد راتبه وفقاً لمرات الظهور في القنوات الفضائية، وإثارة إعجاب آل دقلو، الأحياء فيهم والأموات، وينتهي على نحوٍ مفاجئ بالتعاقد مع شخص أخر،

وهو منصب معروض لأي مُستهبل في بلاد الخرتيت، ظهر فيه سماسرة وجوكية وقونات وسياسيين درجة عاشرة وكتاب لا يقرأ لهم أحد وأبناء فراغ وناس ساي، وهو موقع لا يتطلب سوى مهارة واحدة، هى الكذب دون أن يرمش لك جفن.

عزمي عبد الرازق