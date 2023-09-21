



يكفي حميدتي موتا أن يشهد بحياته منعم سليمان الشهير ب “منعم بيجو”. الرجل الذي ملأ السودان بواخر قمح ووقود حتى أصبح الناس يتزودون بالوقود والدقيق من صفحته على الفيسبوك في الزمن الحمدوكي اللامعقول.

لم يشهد حتى الآن أي شخص عدل يُعتد بشهادته بحياة المرحوم، كلهم مطعون في شهادتهم.

هل هناك عاقل يصدق طه عثمان أو خالد سلك؟ ومؤخراً منعم بيجو؟ وحميدتي هو المبادر بالاتصال!

ما هي القيمة التي يمكن أن تضيفها شهادة شخص مثل بيجو على أي واقعة في العالم؟

حليم عباس

