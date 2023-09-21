🔴 القوني الشقيق الأصغر لحميدتي يدخل الخرطوم ويشرف علي عملية تهريب كميات كبيرة من الذهب يخص آل دقلو





• أشاعت مليشيا التمرد منذ يومين أن عبدالرحيم دقلو عاد ليقود عمليات اقتحام القيادة العامة يرافقه في الهجوم الشامل القوني الشقيق الأصغر لحميدتي الذي دخل الخرطوم لكنه غادرها علي عجل بعد اشرافه علي عملية تهريب كميات كبيرة من الذهب يخص آل دقلو كان مخبئاً في موقع حصين لاتعرفه إلا قلة من أفراد الدائرة الضيقة الذين تم قتل أكثرهم ومن تبقي غادر إلي خارج البلاد وتحديداً أثيوبيا التي يتواجد بها حالياً أحد الخمسة الكبار في قيادة المليشيا ..

• أما لماذا تطلق المليشيا شائعات مشاركة آل دقلو في المعارك فذلك يعود إلي ضعف الحماس وسط جنود التمرد الذين أتضح من هجوم اليومين الماضيين وهجوم اليوم علي القيادة أنهم يواجهون مشكلة حقيقية في أعداد المشاة وتقلّصت بصورة مزعجة لهم الأعداد المشاركة في نفرات الفزع التي كانت تلقي استجابة واسعة قبل أشهر وهو ماحاولت المليشيا منذ يومين معالجته بدفع أكثر من ألف جندي تم تهريبهم إلي داخل العاصمة وتجميعهم في منطقة الفتيحاب بأمدرمان لكنهم تفرّقوا داخل الأحياء وانشغلوا بالنهب والسرقة وتجاهلوا تعليمات الدخول المباشر في الفزع لاحتلال القيادة برغم شائعة قيادة عبدالرحيم دقلو للمعركة الفاصلة كما قالوا ..

• هربت مليشيا التمرد اليوم وهي تجرجر أذيال الهزيمة تاركةً وراءها عربات محترقة وجنود قتلي علي أسوار القيادة العامة ..

عبد الماجد عبد الحميد

