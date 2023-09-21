



حوار الصحفي بكري المدني مع مالك عقار يحمل شهادات موثقة بأن حميدتي كان قد حزم أمر الحرب بغير رجعة في ليلة 14 أبريل 2023 ولم يكن ينتظر أي رصاصة أولى كما يدعي ظهيره السياسي ودعايته الحربية. حميدتي قال لعقار لماذا سلمت جيشك للجلالة وحربي هي حربك وكان غاضباً من دمج عقار لجيشه في القوات المسلحة وفقا للترتيبات الأمنية.

حركات سلام جوبا كانوا شهود على نية حميدتي الحرب خصوصا الدكتور جبريل ابراهيم والسيد مناوي، وهم أدرى الناس ولديهم معرفة يقينية بأن من بدأ الحرب هو حميدتي وكان قد اتخذ قرار الحرب منذ وقت طويل.

وفي السياق نفسه فقد ذكر وزير الخارجية التشادي بأنهم كانوا على علم بأن حربا ستندلع في السودان في شهر يناير أو منذ شهر يناير!

فلماذا تكتفي حركتي مني وجبريل بالصمت وتلتزم الحياد في حرب هي تعلم جيداً من بدأها؟ لماذا يتظاهرون بأنهم لا يعرفون شيئا وأنهم تفاجئوا مثل الآخرين صبيحة 15 أبريل.

من المفارقات العجيبة أن حلفاء المليشيا في قحت المركزي أظهروا دعمهم لها ووقوفهم معها بشكل أكثر مسئولية من جبريل ومناوي. وقفوا مع الخيانة بقوة بينما اكتفى رفاقهم في حركتي جبريل ومناوي بالحياد السلبي.

حليم عباس

