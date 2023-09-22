معتصم أقرع: المزايدة بالكيزانيات





المزايدة بالكيزانيات:

كثيرا ما يتم اتهام الجيش بأنه جيش كيزان. لا جدال في وجود كيزان في مناصب مهمة في الجيش ولكن نعت كل الجيش بالكوزنة الكاملة تبسيط مخل ومسيس.

أضف الي ذلك ان المجموعات الفاعلة الأخرى لها كيزانها. فجماعة الاطاري متحالفة مع المؤتمر الشعبي وهو الكيزان جناح الترابي الذي قاد أسوأ مراحل دولة الكيزان وهي العشرية الاولي. كما ان جماعة الاطاري أيضا متحالفة مع أنصار السنة المحمدية.

كما ان قحت كانت في شراكة مثالية متناغمة مع نفس “جيش الكيزان” استمرت عامين. ثم وقعت مع نفس “جيش الكيزان” الاتفاق الاطاري وكانت جاهزة للعودة لتتناغم في حضنه مرة اخري الي ان اندلعت الحرب فافسدت التناغم فيرشن 2.0.

كما ان الدعم السريع انشأه نظام الإنقاذ الكيزاني والعديد من قادته الكبار انحدروا من صفوف الكيزان وجيش البشير وأجهزته الأمنية.

فا شنو, لكل مجموعة كيزانها لذلك لا يجوز المبالغة في التزيد على الاخرين بصراخ هستيري لا يكف.

معتصم أقرع