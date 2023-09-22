🔴 حميدتي لن تروه مرة أخرى إلا عبر الفيديوهات والتسجيلات الصوتية الاصطناعية





شهادة لله والتاريخ ✋✋ ▪️حميدتي لن تروه مرة أخرى إلا عبر الفيديوهات والتسجيلات الصوتية الاصطناعية، لن تروه في لا في زيارات ولا مناسبات ولا مخاطبات ولقاءات حشود مثلما كان يصول ويجول.

▪️لن تراه أسرته ولا زوجاته أو أولاده مرة أخرى إلا بعيون الهواتف الذكية وشاشات المخابرات الخليجية التي تريد أن تتكسب وراء إخفاء موته بتجارة السلاح وتفكيك السودان وسرقة موارده.

▪️سيطول انتظاركم و “لن” تروه إلا عبر الذكاء الاصطناعي. 😎😎

احمد جنداوي

