رأي ومقالات

🔴 حميدتي لن تروه مرة أخرى إلا عبر الفيديوهات والتسجيلات الصوتية الاصطناعية

2023/09/22
حميدتي
حميدتي

شهادة لله والتاريخ ✋✋ ▪️حميدتي لن تروه مرة أخرى إلا عبر الفيديوهات والتسجيلات الصوتية الاصطناعية، لن تروه في لا في زيارات ولا مناسبات ولا مخاطبات ولقاءات حشود مثلما كان يصول ويجول.

▪️لن تراه أسرته ولا زوجاته أو أولاده مرة أخرى إلا بعيون الهواتف الذكية وشاشات المخابرات الخليجية التي تريد أن تتكسب وراء إخفاء موته بتجارة السلاح وتفكيك السودان وسرقة موارده.
▪️سيطول انتظاركم و “لن” تروه إلا عبر الذكاء الاصطناعي. 😎😎

احمد جنداوي
احمد جنداوي

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