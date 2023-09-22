هل عبدالرحيم أشطر من حميدتي وهل يملك الدعم السريع أم هو مجرد نائب؟





▪️قبل أن ندخل في الموضوع لماذا جاءت العقوبات الأمريكية لعبدالرحيم دقلو وتجاوزت حميدتي!؟ ”

_أسأل نفسك أولاً قبل تصديق فيديو حميدتي؟

_هل عبدالرحيم أشطر من حميدتي وهل عبدالرحيم يملك الدعم السريع أم هو مجرد نائب؟

_هل عبدالرحيم أكثر شراسة وتخطيط وبزنيس من حميدتي؟

🤷‍♂️🤷‍♂️

▪️تواصل حميدتي مع (بيجو، سلك) وظهور “فيديو مجمع بذكاء اصطناعي له” يكشف غطاء القحاتة لاختطافهم الجنجويد بعد مقتل حميدتي، المتابع لتصريح الربيع وبعض مستشاري المرحوم يتأكد له بأن بعض هؤلاء المستشارين تم شراءهم من قبل الإمارات لمواصلة خداع الجنود بحياة حميدتي، وتضليل الشعب بأن حميدتي حي،، في حين ان الشعب، حميدتي بالنسبة له ميت وقبر خاصة بعد ما فعله بالمنازل والتنكيل بالمواطنين، ليس هنالك مواطن صالح يطيق سماع اسم حميدتي.

▪️مثلما تم تجميع تسجيلات صوتية للمرحوم أيضاً الذكاء الاصطناعي مستمر في تضليل الرأي العام، الآن الممثلين العالمين سيواصلون انتاج افلامهم وكذلك الفنانين سينتجون الجديد وهم تحت التراب نحن في عام ٢٠٢٣م، ثم ماذا بعد ثورة التكنولوجيا والمعلومات.

♦️ المهم هذا ذكاء اصطناعي ليس إلا، على الأقل كان يدبلجوا بفيديو في زمن العز (من ١٥ ابريل ٢٠٢٠ إلى ١٥ ابريل٢٠٢٣م). 😎😎

احمد جنداوي

