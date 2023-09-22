رأي ومقالات

حميدتي مجرد رأس لعصابات ومليشيات هارب خارج السودان

2023/09/22
حميدتي مطلوب

ظهور المتمرد حميدتي في خطاب مسجل يعكس الحالة الرثة التي وصل إليها ووصلت إليها قواته، الرجل صار أضحوكة يخاطب جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من خلال صفحة على منصة إكس وبلا دعوة وبلا صفة.

هذا الرجل متمرد وفي حالة يرثى لها، وأصبح بلا أمل ولا يملك وجه يستطيع أن يتقدم به للشعب السوداني وللعالم من جديد. هو مجرد رأس لعصابات ومليشيات هارب خارج السودان

هشام عثمان الشواني

الشواني
الشواني

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