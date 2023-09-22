ما بين ترامب والبعاتي





الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب زعلان من عدم وقوف -أو موقف الحياد السلبي- اللي اتخذته مؤسسة الحزب الجمهوري خلال معاركه القانونية مع القضاء الأمريكي والاتهامات الخطيرة الموجهة ليو، واللي ممكن تؤدي لادانته ومنعه من الترشح لانتخابات السنة الجاية الرئاسية، قام مع الزعلة دي قاطع اول مناظرة لاختيار المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري، واختار يمشي يعمل مقابلة مع تاكر كارلسون المذيع المرفود من شبكة فوكس اليمينية -محتاج تكون كعب شديد عشان فوكس ترفدك😄- وبث اللقاء على منصة تويتر، وجاب مئات ملايين المشاهدات. واحدة من كنتات المقابلة انه تم بثها قبل ٥ دقائق من بداية المناظرة التلفزيونية، وغطت عليها، كطريقة بعاقب بيها ترامب البسميها fake media، رغم انه ناس فوكس ديل لما كان رئيس اتمحلسو ليو شديد. 😂

عندنا، من الصباح حسابات المليشيا المحلولة بتتكلم عن خطاب مرتقب للبعاتي، لانه البعاتي طبعًا والمينيونز بتوعنه بكون قصة الجمعية العامة وشرشحة البرهان والتعامل معاو كرئيس لمجلس السيادة مزعلاهم، فبكون عزت الماهري، ولا الشركة قالت ليهم نقلد حركة ترامب ونطلع كلمة للبعاتي قبل او بالتزامن مع خطاب الدولة السودانية الحيلقيو برهان، وبرضو بمناسبة … يوم ميلادي!

البعاتي حيرسل تسجيل للأمم التحدة!

#الدولة_باقية

احمد شموخ

