أهم ما في كلمة البرهان هو قفل باب التفاوض نهائياً مع المليشيا الارهابية





أهم ما في كلمة البرهان هو قفل باب التفاوض نهائياً. فهو لا يطالب بتصنيف المليشيا كجماعة إرهابية ليعود ويتفاوض معها.

البرهان أعلن للعالم عن خطواته القادمة. وهي تشكيل حكومة كفاءات مستقلة لإدارة البلد في فترة إنتقالية والعمل على إعمار ما دمرته الحرب ومن ثم الذهاب إلى إنتخابات وحكومة منتخبة يسلمها الجيش السلطة ويخرج من السياسة. خارطة طريق بإرادة سودانية خالصة لا تقبل الوصاية ولا الإملاء من الخارج ولا مكان فيها للمليشيا وحلفاءها.

خطوات تبدأ من الحسم العسكري للمليشيا وسحقها بشكل نهائي وكامل كما يجب.

حليم عباس