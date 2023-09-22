ام وضاح: الفرق بين تكون واقفًا أو قاعداً





بكل شموخ شعبنا وهيبته وبكل جسارة وشجاعه قواتنا المسلحة وقف الفريق اول عبدالفتاح البرهان مخاطباً الأمم المتحدة بلسان الشعب السوداني الجريح يتحدث بلسان صدق مبين عن كل ماتعرض له هذا الوطن من جرائم قامت بها مليشيا الدعم السريع التي استباحت الحرمات وسرقت الواقع والمستقبل..

وقف الفريق اول عبد الفتاح يخاطب العالم بلسان صدق مبين شعر به كل سوداني حر وصاحب ضمير صاحي وهو يخاطب الأمم المتحدة عن كيف اصابت هذه المليشيا شعبنا في مقتل وهي تقدم كل مشاهد الغدر والخيانه من فظاعة الفعل والقول..

وقف الفريق اول عبدالفتاح البرهان شامخاً يتحدث بلسان اهل السودان مطالباً المجتمع الدولي بتصنيف هذه المليشيا جماعة أرهابيه بدلائل ما قامت به وهي تهدد الأمن والاستقرار وتجتهد لتمحو الدوله السودانيه من الوجود..

وقف الفريق الاول عبدالفتاح البرهان يتحدث بصدق لامس الحضور وهو يسرد كيف أنهم سعوا لانهاء الحرب المفروضه علينا لكن تعنت المليشيا واصرارها علي احتلال البيوت والمقار المدنيه حال دون ذلك

وقف الفريق اول عبدالفتاح البرهان امام الامم المتحده يتحدث عن اسواق شعبه لسلام دائم عبر حكم مدني هو قناعة الجيش وقناعة الشعب

وقف الفريق اول عبدالفتاح البرهان شامخًا كجبل البركل يحدث العالم عن كل ما تعرض له شعبنا طوال الشهور الماضيات..

وقف الفريق اول عبدالفتاح البرهان صامدًا وثابتاً وصادقاً كصمود شعبنا وثبات وشجاعة جيشنا..

هذا هو الفرق بين ان تكون قائدا وزعيما وبين ان تكون رئيس عصابه تخاطب الناس قاعداً كاذباً منافقاً ومرتجفاً كمافعل زعيم المليشيا حميدتي قبل دقائق من خطاب القائد..

#ام_وضاح