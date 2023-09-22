حكومة الجزيرة تشارك الطرق الصوفية الإحتفال بالمولد النبوي الشريف





قام وفد من حكومة ولاية الجزيرة ضم أمين عام حكومة الولاية، ووزراء الرعاية والتنمية الإجتماعية، والتربية، والتعليم والإنتاج والموارد الإقتصادية والثقافة والإعلام مساء أمس بزيارات ميدانية لمشائخ الطرق الصوفية بمدينة مدني شملت الطريقة القادرية بزاوية الشيخ عبد السيد والطريقة السمانية الشيخ الفاتح محمد عبد الرحمن شاطوط وزاوية الطريقة الختمية والبرهانية والطريقة المكاشفية والعركيين بأبي حراز غرب وشرق.

حيث دعا الأستاذ مصطفى دفع الله أمين عام حكومة الولاية لمزيد من الصبر والإكثار من الدعاء والتضرع لله لتجاوز الأزمة ونصرة القوات المسلحة.

من جانبه أكد الأستاذ فتح الرحمن محمد أحمد طه وزير الرعاية والتنمية الإجتماعية المكلف أن الزيارات تستهدف المشاركة في إحتفالات الولاية بالمولد النبوي الشريف وتقديم التهاني لمشايخ الطرق الصوفية والأحباب والمريدين بذكرى المولد.

وأكد أن قرار الولاية بشأن إحتفالات المولد النبوي الشريف بالزوايا والمساجد قصد به المحافظة علي أمن وسلامة المواطنين إضافة إلى أن الساحات والميادين التي كانت تقام عليها الإحتفالات إكتظت بالشاحنات القادمة من الخرطوم.

فيما أعلن خليفة الشيخ عبد السيد إقامة إحتفال بالمولد النبوي الشريف داخل مراكز إيواء للمتأثرين بالحرب مشيدا بقرار حكومة الولاية الخاص بإقامة الإحتفالات داخل دور الطرق الصوفية لتحقيق الأمن والطمأنينة لإنسان الولاية داعياً للنصرة للقوات المسلحة في هذه الحرب المفروضة والتي لاتشبه قيم أهل السودان وعاداتهم السمحة ووصف الحرب بأنها إبتلاء من الله سبحانه وتعالى.

وأعلن الأستاذ طارق عبد الرحمن وزير الشباب والرياضة المكلف مقرر اللجنة العليا لإيواء عن قيام إحتفال بالمولد النبوي الشريف للوافدين بداخلية الإعدادية بجامعة الجزيرة يوم غد السبت وأن برامج الولاية بالمولد النبوي ستستمر بأقامة الليالي الدينية وسط الوافدين بالمدينة.