شاهد بالفيديو.. تجمهر المئات من السودانيين أمام مطعم “بوش” بالسعودية لمشاهدة الراقصة آية أفرو التي حضرت كضيفة شرف لإفتتاح المطعم





تجمهر المئات من السودانيين بحي غبيرة بالعاصمة السعودية الرياض أمام أحد المطاعم السودانية والذي تم افتتاحه حديثاً بغبيره.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قدم صاحب مطعم (بوش أم در) الدعوة للمودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا المثيرة للجدل آية أفرو لتكون ضيفة شرف الافتتاح وتقوم بقص شريط الافتتاح.

وأظهر المقطع تجمهر المئات من السودانيين وخصوصاً الرجال أمام المطعم لحظة وصول أفرو ودخولها المطعم ومطبخ الأكل.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد حرص العشرات على محاصرة المودل المثيرة من أجل التقاط صور تذكارية معها في مشهد أثار السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين