عنتر حسن: يعلمون أن حميدتي قائد ميليشيا الدعم السريع المتمردة على الدولة لم يخاطب الا اعضاء الميديا فقط





مثال في كيف يكون نفاق الاعلام !!!، عندما يلوي الاعلام الحقيقة لتوافق هوى خطه المبرمج له …الجمعية العامة للامم المتحدة تضم جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا، يمثلون دولا معترف بها عالميا، وهنالك جهات شرعية معترفة بها تمثل هذه الدول، يتم ارسال دعوات اليهم لتمثيل دولهم، والجمعية العامة للامم المتحدة عبارة عن منتدى جامع لإجراء المناقشات المتعددة الأطراف في توضيح سياسة دولهم وتوضيح ما اشكل على العالم وفق نطاق المسائل الدولية المشمولة بميثاق الامم المتحدة.

والجمعية العامة كما شاهدها العالم وقف امامها الممثل الشرعي للسودان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السيد عبدالفتاح البرهان فقط ومعه وزرائه بدعوة رسمية من الجمعية العامة وفق البروتوكول المتبع للامم المتحدة لمخاطبة العالم …

اما حميدتي (الميت) فلا يمثل الا ميليشيته وسجل عبر فيديو من مخبئه مثله ومثل اي ناشط في الميديا، وهنالك قناتين فقط نشرتا ان الفيديو الخاص بحميدتي هو مخاطبة للجمعية العامة للامم المتحدة، بعنوان (البرهان وحميدتي ماذا قالا امام الجمعية العامة للامم المتحدة!!!!)،



وبالرغم من انهم يعلمون جيدا من الذي له الحق في مخاطبة الامم المتحدة، وكيف يتم مخاطبة الجمعية العامة للامم المتحدة، ومن يمثلها، وكيف يمثلها وفق البروتوكول المتبع في التمثيل!! ويعلمون جيدا ايضا أن حميدتي قائد ميليشيا الدعم السريع المتمردة على الدولة لم يخاطب الا اعضاء الميديا فقط … لكنه الاعلام المضلل يستطيع ان يصنع من الفاشل ناجحا، ومن الحبة قبة، ويخلق للقبة فكي من العدم!!!!

د. عنتر حسن