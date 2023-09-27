



أثبتت الأيام اننا لم نكن مخطئين حين أدركنا مسبقاً أن هذه الحرب حرب عبثية استنزافية لن ينتصر فيها أحد بقوة السلاح في وقت قريب واذا تحقق الانتصار سيكون الخراب أكثر وأكبر وأوسع !

قلنا سلفا أن أطراف خارجية تسعى لاستمرار الحرب منهم تجار السلاح ومنهم تجار المخدرات ومنهم دول تريد أن تبعد السودان من اي مشاريع تجارية واستثمارية وتنموية ولن يتحقق لها ذلك إلا بالحرب واستمرارها !

استمرت الحرب حتى فتر دعاة بل بس وايقنوا أنهم لم يوفقوا في موقفهم هذا فالحرب منذ أسبوعها الرابع تحولت لحرب ضد المواطنين في أموالهم وممتلكاتهم وهدمت الدولة حين استهدفت مخزونها الاستراتيجي وبنيتها التحتية واقتصادها ومؤسساتها القومية والأمنية والسياسية فتركت الخرطوم عارية من كل غطاء !

ستستمر الحرب وكلما تمكن طرف من اقتراب كسر يد الآخر بعث الطرف الآخر القوة في الذي كاد أن ينهزم فيستعيد قوته ويبدأ الحرب كأنه يخوضها من البداية وهذا هو النموذج السوري الذي حذرنا منه وكأنه القوم لا يريدوا أن يتعظوا أو يتعلموا الدرس من حواليهم!

استمرار هذه المعركة دون أي اشارات نصر لصالح الجيش ربما يبرهن الحديث حول أن الجيش كمؤسسة وأفراد لم يكن يعلم بهذه الحرب ولم يكن مستعدا لها فدخول الجيش في حرب كهذه يكون قد أعد لها مسبقا العدد الكافي من الجنود والقادة واعد المال والسلاح وفق خطة مدروسة ولكن أن يقول الجيش بأنه تفاجأ بهذه الحرب وهو الي أطلق رصاصاتها الأولى تلك الرصاصة التي سبقها استعداد وجاهزية وحشود عسكرية قام بها الدعم السريع أمام نظر قادة وضباط الجيش فهو أمر مهول ويدعوا للوقفة والحيرة !!

خلال الستة أشهر الماضية خسر الجيش الكثير وخسر الدعم السريع أكثر منه وخسر المواطن أضعاف ماخسره الطرفين الذين جعلوا من الحرب الأهلية قاب قوسين أو أدنى بالإضافة للمجاعة التي تهدد الأغلبية العظمى من سكان السودان !!

مازلنا نعول على ذو بصر وبصيرة يؤمن بالحوار والحل السلمي الذي يمهد لمصالحة وطنية ظل السودان بحاجة إليها منذ الاستقلال ولكن نخبه السياسية الفاشلة قصيرة النظر أبت إلا أن تراكم المشاكل لتتحملهها الأجيال التي تليها ومازلنا ندفع ثمن عدم اعترافنا ببعضنا وان يكون الجميع شركاء في مصير هذا البلد دون أن تحتكره فئة بعينها لتنوب عنه في مصيره ومصير شعوبه المختلفة

سيدي البرهان الحل يكمن في الحوار لوقف هذه الحرب التي كنت تتحاشى وقوعها انت وثلة من عقلاء الجيش في وقت سابق لانك تعرف عن قرب حجم قوة الجيش وحجم قوة الدعم السريع الذي كان يقاتل في الأرض نيابة عن الجيش !

اذهب للحوار ولا تلتفت لخيار( بل بس) كما ذهب السادات من قبل لمصالحة العدو الإسرائيلي وترك جماعة اللاءات الثلاثة يلحقون به ويتركون فارغتهم وجعجعتهم التي لم ولن لتهزم اسرائيل أو حتى تؤذيها الى يومنا هذا !

انور الباهي

