عادل عسوم: مشاريع حياتية





الحياة بحلوها ومرها قصيرة مهما تطاولت سنوات العمر، والحال دوما لايدوم بحال، والأنسان قد آلى على نفسه حمل أمانة عجزت عنها السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها اشفاقا!…

ليتنا ننتبه ونحن مازال فينا عرق ينبض وعافية ووقت، فإن السنوات انتبهنا أو لم ننتبه تتسربل وتتباعد سراعا كحبات مسبحة في يد شيخ وقور يسبح الله، وهي كذلك كفقاعات صابون تتعالى من فيه صبي يلعب، ليت كل منّا يعمد إلى مشروع يزين به حياته، لا أقصد مشروعا تجاريا، إنما مشروع يصلنا بالحياة بعد أن نفضي إلى بارئنا:

سوزان ميد، امرأة أمريكية خرج طفلها الوحيد إلى الطريق فصدمته سيارة مسرعة يقودها مخمور فمات، وبعد أن وارت الثرى فلذة كبدها انقطعت عن الناس لأيام في بيتها حيث وضعت تصورا لجمعية تناهض الخمر وتحاربها، لم تكن كغيرها من غالب النساء تظل تجتر حزنها إلى أن تكون حرضا لتموت حزنا عليه، إنما حولت حزنها إلى مشروع حياة، وتمددت الجمعية إلى باقي ولاية ميريلاند، ثم انداحت في العديد من ولايات أمريكا في وقت وجيز، وأستطاعت أن تغير في دساتير عدد من الولايات بإيقاف وعقاب كل مخمور يقود سيارة، بل تعدى الأمر إلى أن يعاقب القانون في عدد من الولايات على مجرد السكر في دولة تحل شرب الخمر!…

وماتت سوزان، ولكن بقيت جمعيتها حية إلى اليوم، ومن قبل مات طفلها، لكنه بموته تسبب في بعث الحياة في أهاب أطفال كُثُر بسبب مشروع أمه ذاك…

المشروع ليس شرطا أن يكون كبيرا ومكلفا لمال أو وقت كثير، فالله يأمرنا بالشروع في الأمر، ولم يطلب منا أن ننتظر نتائجه واثمار غرسه، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم:

(من كانت في يده فسيلة ورأى الساعة توشك فليغرسها).

نعم، يغرسها وهو جازم بأنها لن تثمر بل لعلها لن تنمو لأن الساعة قد أوشكت!

انها الدعوة إلى الشروع في العمل، فعلينا الغرس وعلى الله تعهد غرسنا وضمان ينعه وأثماره…

وفي ولاية أوهايو في أمريكا، أعتاد شخص يدعى نوح Noh كل صباح أن يقف في طريق الخارجين من شققهم إلى أعمالهم ودراستهم رافعا صوته وهو يضحك ليحكي لهم نكتة يسميها نكتة الصباح!…

وأصبح الأمر برنامجا صباحيا للسكان، لدرجة أنهم يتجمعون كل صباح في الناصية التي يقف فيها نوح ليخرج أليهم فيستمعون إلى نكتة الصباح!.

وبعد فترة، تناقش السكان في أمر الرجل فجمعوا له مبلغا وأشتروا له مكبرا يدويا للصوت، أذ تكاثر عليه المعجبون بنكاته وأصبح صوته لايصل اليهم جميعا…

بعد فترة أخرى نوقش أمر الرجل على مستوى المسئولين في المدينة فاستدعوه، وبعد عدد من اللقاءات وجدوا لدى الرجل رؤية وهدفا يرمي إليه وهو أشاعة روح المرح في نفوس الناس في الصباح، فما كان منهم ألاّ التصديق له بإذاعة محلية أصبحت تحمل أسمه لتبث على نطاق العديد من المدن.

حدثني صديق سعودي عن أخ له آلى بأن يفرِّغَ نفسه يوما من كل أسبوع، فيذهب فيه إلى المكتبات ليشتري من حر ماله مجلات وكتيبات ثقافية واسلامية واجتماعية هادفة، ثم يدور بسيارته على صوالين الحلاقة ليوزع هذه المجلات والكتب لكي يقرأها رواد الصوالين وهم ينتظرون دورهم للحلاقة!…

جارٌ لأخي في الديوم الشرقية له كارو صغير هو مصدر رزقه في سوق الديم والحي، رأيته يحمل على الكارو (برميلين مقرونين) يملأهما بالماء، ثم يمر على أطراف الطريق (حيث الفرناغة) ليرشها بالماء من خلال خرطوش يصله بالبراميل، سألت ابن أخي، هل الرجل يعمل مع حماية البيئة أو ماشابه؟! قال لي: (الزول دة مكشكش شوية)! …

كان الرجل يفعل ذلك مرتين في الأسبوع، قابلته مرة وسألته فقال لي:

ياأخوي الفرناغة دي بتعيش فيها ميكروبات كتيرة وبكتريا وجراثيم، والناس المساكين بيتنفسوها ويمرضو!

قلت له هل هذا جزء من عمل تتقاضى عليه أجرا؟ قال لي ضاحكا أيوة، حسنات يوم القيامة!

قلت لابن أخي، والله المكشكشين نحنا مش الزول دا…

في كسلا اعتادت فتاة لم يؤتها الله جمالا ففات قطارها، ظلت هذه الفتاة تحرص على الإتيان بعدد من أطفال الميرغنية والسوريبة لتراجع لهم دروسهم، حتى اللغة الإنجليزية التي لم يدرسوها بعد بعد كانت تعلمهم أبجدياتها، وفي مرة من المرات أعطى والد أحد التلاميذ مبلغا من المال داخل ظرف لتسليمه للفتاة، استلمت الظرف بعد سألت الفتى وما أن انتهت الحصة أتت معه إلى بيتهم وسألت والده عن المبلغ، فقال لها بأنه مساهمة من الآباء في الحي شكرا لها على الجهود الخيرة التي تفعلها مع ابنائهم، ما كان منها إلا أن أصرت على ارجاع الظرف قائلة بأنها تفعل ماتفعل لوجه الله، هذه الوضيئة خلال إحدى ثورات القاش؛ بدأت بعض بيوت حي الجسر في الانهيار ليلا، وشرع البعض في الصياح طلبا للنجدة والعون، وعندما أشرقت الشمس إذا بالأخبار تنعي تلك الفتاة الوضيئة حيث انهار عليها منزل أمرأة عجوز وحيدة…

يومها بكت تلك العجوز بحرقة وقالت للناس:

لقد حملتني بيديها إلى خارج المنزل، ثم دخلت مرة اخرى لتخلي بعض الأثاث فانهار عليها المنزل، اقسم أهل الحي بأنهم عندما حملوا جثمانها من بين الأنقاض وجدوها تبتسم ولم يكن على وجهها الذي يلفه الخمار ذرة غبار واحدة!

حقا وصدقاً، إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء.

يومها بكى تلاميذها الأطفال ممن كانت تذاكر لهم دروسهم، وظلوا يزورون قبرها كل يوم جمعة ويدعون لها.

أحبابي…

ليبدأ كل منا مشروعا، ولو كان من الصغر بمكان، فقد وقانا الله مصارع سوء عديدة طوال هذه الحرب الموشكة على أن أضع أوزارها بحول الله وفضله، وسيشرع الناس في العودة إلى بيوتهم قريبا جدا إن شاء الله.

عادل عسوم