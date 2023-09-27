محلية سنار تشارك في الاحتفال باعياد المولد النبوي الشريف





شهد المدير التنفيذي لمحلية سنار عبدالله عطا المنان ورئيس وأعضاء اللجنة الأمنية ومدير إدارة الدعوة بمحلية سنار دكتور مرتضى التجانى شهدوا مساء أمس ختام فعاليات الإحتفال بالمولد النبوي الشريف والذي أقيم هذا العام بسنار بالزوايا والمساجد لدواعي أمنية.

وقام الوفد بتقديم التهاني والتبريكات لمشايخ الطرق الصوفية والأحباب والمريدين والأمة الاسلامية جمعاء بهذه المناسبة الدينية العظيمة إحتفاءً بمولد سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم متضرعين لله عز وجل أن يحل السلام والأمن والإستقرار بالبلاد.

واشاد رئيس وأعضاء لجنة أمن محلية سنار بالإعداد والتنظيم لهذه المناسبة والإلتزام بقرارات اللجنة الأمنية بمحلية سنار التي قضت بعدم إقامة الإحتفالات بالساحات والميادين العامة.