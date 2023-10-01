الصورة مجرد فبركة.. وعليهم العمل بمبدأ :”عينك فوقو تركب فوقو”





مع انه الصورة مجرد فبركة رخيصة من اعلام مرتزقة الامارات (الدعم السريع) .. الا انه المصباح وجميع مقاتلي لواء البراء يستحقون النياشين العسكرية..



ظلوا ل (6) اشهر يقاتلون جنباً الى جنب مع القوات المسلحة دفاعاً عن الارض والعرض .. بينما حصل الهمباتة وقطاع الطرق على رتبتي فريق وفريق اول.. ومنح جيش المرتزقة الرتب العسكرية بلا حسيب او رقيب سابقاً..

مقاتلي “البراء” وكل قوات الاحتياط .. سودانيين رضعوا من ثدي هذه البلاد.. ليسوا اجانب او مرتزقة .. وعليهم العمل بمبدأ :”عينك فوقو تركب فوقو” .

رشان اوشي