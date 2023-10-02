🔴 ظهر البرهان في مقطع مصور بدون سياق يقول فيه “سبعة أيام”.. ما هو التفسير؟





في خلال زيارته لحلفا، ظهر البرهان في مقطع مصور بدون سياق يقول فيه “سبعة أيام” مشيرا باصابعه وقام كثير من الناس بتفسير هذا الأمر بارتباطه بالحسم العسكري ولا أعتقد أن ذلك صحيح.

إذا أخذنا التفسير الرائج حول أن الحرب ستنتهي بعد اسبوع، فهو أمر غير ممكن، حتى إذا بدأت المعركة غداً فتحرير الخرطوم سيأخذ أكثر من أسبوع.

أما إذا أخذنا تفسير أن معركة تحرير الخرطوم ستبدأ بعد اسبوع، فمن غير الممكن أن يصرّح القائد العام عن ساعة الصفر بهذه الطريقة، وحتى وإن صح ذلك فإن غرفة القيادة والسيطرة قد تضطر -بحسب قراءتها للوضع العسكري- من تغيير هذا المعياد لأن جزءاً اساسياً من سريّة ساعة الصفر هو مباغتة العدو والحصول على أفضلية عنصر المفاجأة.

شخصياً، أظن أن هذا السايكوباث كان يتحدث عن أمر آخر لا علاقة له بالوضع العسكري في الخرطوم، وهذا الفيديو مقطوع خارج السياق الأصلي للحديث.

نصر الله قوات شعبنا المسلحة.

احمد خليفة

