مكي المغربي: لا بد من معرفة الخير في الحرب واستخلاصه من بين مراراتها وآلامها





قلت له نعم “لا للحرب”، أي عاقل يؤيد هذا الشعار، ولكن إذا صارت الحرب واقعاً لا مهرب منه، لا بد التوقف عن ترديد شعار فقط لابتزاز الجيش لصالح الخارج، ولا بد من معرفة الخير في الحرب واستخلاصه من بين مراراتها وآلامها.

وهل في الحرب خير؟ نعم فيها خير يخرج من جوف الشر، ولكن دعني اناقش الأمر بنماذج قريبة.

إذا قيل ليك هنالك منزل مهجور مليء بالأفاعي والعقارب، ماذا تفعل؟ وكيف تصف هذا البيت؟ الجواب سيكون عند غالب الناس أنه بيت خطر ولا بد قتل العقارب بالغاز أو الحريق، ليعود أهل البيت يسكنوه.

الجواب الصحيح هذا المنزل ثروة، لأن سم العقارب يبلغ سعر اللتر منه 10 ملايين الدولارات، والعقرب لديها في شوكتها 2 ملم، فهذا يعني أن 500 عقرب تعادل المبلغ أعلاه. ذات التفكير ينطبق على سم الأفاعي، ويضاف إليها جلدها.

نموذج آخر، لو ذكرت لشخص أن هنالك مدينة على ساحل بحر هائج، وأن الأعاصير تجتاحها وتدمرها وتقتل أهلها وتقتلع اشجارها، ولم تعد لها أي قيمة، نعم صحيح، ولكن الاجابة في اليابان اختلفت بسبب توليد الكهرباء من التوربينات الأفقية والتي تدور أولا فتجذب الأعاصير إليه بصناعة دوامة كاذبة وخلخلة في الهواء فيأتي الإعصار لتدور بسرعة خارقة وتتولد كهرباء تغطي المدينة كما يساعد في إنهاك قوة الإعصار بعيدا عن المساكن.

كثيرا ما اناقش صناع القرار حول ما توفره الحرب من فرص، علمها من علمها وجهلها من جهلها.

وضاعت ضاعت العديد من الفرص .. والبقية تضيع الان.

مكي المغربي