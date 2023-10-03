محكمة سعودية تقرر حبس طبيب سوري “تحرش بممرضة” قال “كنت أمزح”





أصدرت محكمة سعودية حكما بحبس طبيب سوري خمس سنوات بعد إدانته بالتحرش بممرضة فلبينية رغم تنازلها عن شكواها.

وقالت صحيفة عكاظ إن المحكمة أصدرت حكما “بالحد الأعلى من نظام مكافحة التحرش بحبسه خمس سنوات، والتشهير به في وسائل الإعلام”.

وقالت الصحيفة، الأحد، إن الحادثة تتعلق بشكوى ممرضة تعمل مع الطبيب، في مستشفى خاصب جنوب البلاد، وقد قدمت الشكوى إلى إدارة المستشفى ثم إلى الشرطة.

وأفادت الممرضة بأنها تعرضت للتحرش من الطبيب “بلمس مكان حساس في جسدها والضغط عليه”، وذلك في مقر عملهما.

وأضافت أن الطبيب راسلها من هاتفه للاعتذار عما فعله، مبررا ذلك بأنه كان يمزح معها، وأرفقت الشاكية صورة من المحادثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة أمرت بإيقاف الطبيب على ذمة التحقيق، قبل أن تقرر تمديد حبسه وإحالته إلى المحكمة الجزائية.

وبحسب ما جاء في لائحة الدعوى العامة، فإن الطبيب تعمد ضرب الممرضة في مكان حساس من جسمها، ما دفع الضحية إلى الإجهاش بالبكاء، وقالت في دعواها إنها ليست المرة الأولى التي يلمسها الطبيب، وسبق أن تحرش بها لفظيا، وعرض عليها ألف ريال مقابل السهر معه في منزله.

وأفادت بأنه لا يوجد لديها شهود ولا كاميرات في الموقع، لكنها تحتفظ برسالة الاعتذار من الطبيب في محادثة “واتساب”.

وقررت الممرضة التنازل عن الحق الخاص معتبرة لمسها من الطبيب كان عن طريق الخطأ وفق إقرارها. لكن تقرر السير في الدعوى في الحق العام.

الحرة