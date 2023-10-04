عائشة الماجدي: خطاب السكرتير المطرود





الهادي إدريس سكرتير حميدتي صرعنا بالأمس بأن هناك خطاب ( مرتقب ) ( لجماهير شعبنا والشعب الآبي) وهكذا لاحظ علي خُطي عرمان والمليشيا ..

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أنا أحسنت الظن بأنه يمكن الهادي إدريس أصبح رجل دولة ويمتلك حلول وإنتفض من تبعية الرجال عندما كان سكرتير للمليشيا وأن خطابه به حلول ..

ولكن لم يُخيب ظني فيه يا هو الهادي ذاتووو ( التابع ، الإمعة )

في خطابه الوهمي لم يصرح بشئ جديد ظل يردد ما ينطق به مرتزقة الجنجويد …

اتوقعت يُدين إغتصاب بنات السودان من قبل المرتزقة وبيعهن في اسواق كبكابية والنيجر!!

اتوقعت يُدين سرقة وممتلكات المواطنين من قبل المرتزقة !

اتوقعت يُدين تواجد المليشيا في المستشفيات !

اتوقعت يُدين حرق وخراب المليشيا لممتلكات الدولة !!

اتوقعت بخجل من موقفه المُقرف والمجرد من الوطنية !!

ما بقدر يُدين انتهاكات الجنجويد وهو عارف لشنو !

وأعوذ بالله من قهر الرجال

لكن ياهو الهادي أي والله والله جد !!

#أشار الهادي إدريس إنهم عند إجراءات 25 أكتوبر تحدث الرجل أنه جلس مع القائد البرهان صباح نفس اليوم وكلام الهادي إدريس غير صحيح خالص ..

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#الصحيح يا الهادي إدريس صبيحة 25 إكتوبر أنت ذهبت إلى بوابة القيادة العامة وتمت الإشارة بمنعك من دخول القيادة

وقتها كان ( المرتزق عبدالرحيم والقائد مناوي والدكتور جبريل وسيادة الفريق أول البرهان ) متواجدين في الطابق التاني بالقيادة

العامة جبريل يرتدي (جلابية سودانية ) بينما القائد مناوي يرتدي ( جلابية تشادية المعروفة باسم الكونغولي) وصلت بصحبتك الطاهر حجر وتم منعك من الدخول ولم تلتقي بالفريق أول البرهان إلا بعد 12 يوم في ( بيت الضيافة ) من تاريخ إعلان إجراءات 25 إكتوبر . ..

وعندما التقيت بالبرهان يالهادي ( صرحت ) بأن حقنا بره يالسيد البرهان ..

# بعد ضمان الهادي عضو للسيادي أصبح في يد حميدتي في أول إجتماع لمجلس الشركاء وقتها وقفت ضد الكل وأتبعت خط حميدتي في إجتماع شهير وبالمناسبة ترست أنت لإجتماع جوبا…

في معايدة الحاكم مناوي بالمهندسين في ونسة في الغرف المظلمة ..

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بالمناسبة ( إعتصام القصر كله كان بترتيب وتنسيق ودعم مالي من حميدتي واخوه عبدالرحيم عندما كان تسليم الدعم المالي في مقرات ( البلدية والموردة ومنزل قيادي بحزب الأمة وبرج المتابعة للدعم السريع في شارع البلدية ) ..

إختلفوا بس في أعلان البيان الجنجويد جهزوا الكاميرات والمكتب وحضروا كل شئ لإعلان البيان ليتلو البرهان البيان ويقف عبدالرحيم دقلو يسار البرهان لكن بلعبة ذكية من مكتب برهان كانت لهم رؤية أخري بحنكة وشطارة خرجوا بالفريق البرهان بسيارة خارج القيادة ورجعوا بعد دقائق وطالبوا بإحضار كاميرا وتم تسجيل خطاب البرهان وتم إرسال الخطاب الي التلفزيون وهناك عبدالرحيم دقلو ينتظر بكاميراته !!

@ عليه الآن أنت يالهادي تقف مع مليشيا الدعم السريع في خندق واحد وتسافر علي نفقة من جهة معروفة …

ومشكلتك الأساسية ( زعلة ) بس من البرهان ما سمح بدخولك القيادة يوم 25 ..

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الآن لو في محاكمة يالهادي كان أنت كعضو سيادي يجب محاكمتك فورًا كعضو في الحكومة وتقف مع المتمردين !!

شوية خجل يالهادي منك وإلا نزيد من الجرعة ونكشف باقي ما حدث بالضبط في ذلك الأيام ..

ولسه انا ما جيت أكتب عن موضوع جيشك السابك وروح !!!

وخلاص …

عائشة الماجدي