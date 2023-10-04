



الموقف العملياتي في الخرطوم

– تواصل قوات الجيش تقدماتها في وسط أمدرمان مع أنباء عن بداية الجيش إكتساب الأرض هناك عن طريق الارتكازات في بعض المناطق المهمة.

– تواصل قوات العمل الخاص نشاطها في استهداف عناصر الميليشيا في عدة محاور.

– أعداد الميليشيا في تناقص ملحوظ في مجموعة من المناطق والأحياء بسبب الإنسحابات ،والأهم، اعتقال الشرطة العسكرية التابعة للدعم السريع لكثير من أفراد الميليشيا حيث يبدوا أن معتقلاتهم -مثل سجن سوبا والمدينة الرياضية- قد امتلأت بأفراد الميليشيا.

– وصول تعزيزات عسكرية لمجموعة من المعسكرات التابعة للجيش في محيط الخرطوم.

– لا صحة لخبر دخول الجيش إلى جزيرة توتي.

– لا صحة لخبر بداية الجيش في الإنتشار داخل الخرطوم بعد.

– شهد اليومان الماضيان زيادة في نشاط الطيران الحربي والمسيرات في ضرب أهداف الميليشيا الأرضية، حيث أن حالات الهدوء في مثل هذه الفترة تعني أن الميليشيا تقوم بتجهيزات لوجيستية مما يعني تواجد أهداف سهلة لضربها بالطيران أو المسيرات.

نصر الله قوات شعبنا المسلحة.

أحمد خليفة

