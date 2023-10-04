🔴 ماذا حدث للدعامة في جزيرة توتي السودانية؟ تفاصيل الحكاية





لو تذكرون صَوّرت قوات الدعم السريع فيلم سئ الاخراج في مدخل جزيرة توتي قبل حوالي شهر من الان في محاولة لتحسين صورة المجرم القاتل آدم داؤود ابراهيم بلل الذي اطلق علي نفسه عمدة توتي والذي مارس كل انواع الارتزاق بمجتمع توتي حيث حبسهم داخل الجزيره كدروع بشريه، واذا أردت الدخول او الخروج تستخرج تصريح بمبلغ مادي يصل الي مليون جنيه في بعض الأحيان.

وجاؤوا بشاب كومبارس ادعي انه طبيب يركب في دراجه ناريه مع احد افراد المليشيا ونفي كل الحقائق عن انتهاكات المجرم آدم داؤود. واستطاع فيما بعد الهروب واعترف للجيش بأنه كان مرغما علي هذا الكلام وتم بث التسجيل الصحيح.

قبل عشر ايام ضربت واحدة من مسيرات الجيش ارتكاز الدعم السريع في مدخل الجزيره وقضت علي ٣٠ مرتزق وثلاثه تاتشرات في ضربه واحدة حوالي السادسة صباحا وهم نائمون، وكانت هذه العمليه بمثابة مناورة وجس نبض من الجيش.

أدرك المدعوم آدم داؤود انه سيكون هدف سهل للجيش ومسيراته وجمع كل الأموال والمسروقات التي جناها من توتي والمباني المجاوره لها في شارع النيل وشوهد خروجه علي متن دفار كبير ومعه حراسة شخصية لا تتعدي العشر اشخاص وثلاث عربات بكس دبل كاب مسروقات، وغادر توتي ليلا بدون اخطار لقوة الدعم السريع المتواجدة في الجزيرة وأجبر أحد ابناء توتي الذي يعمل سائقا في خط سوق ليبيا بارا علي قيادة الدفار وذلك لمعرفته بطرق الخروج الآمن بشوارع سوق ليبيا غربا حتي تخوم دارفور.

هرب المجرم آدم داؤود بعد أن عرف ان جلوسه في الجزيره يعني الموت المحقق الجيش من أمامه والبحر من خلفه.

فجر اليوم الثلاثاء نفذت قوات العمل الخاص عملية نوعية تعتبر الاولي للقوات المسلحه المشاة في جزيرة توتي أسفرت عن تدمير كل القوة المدفعيه للمليشيا الرابضة في المزارع والمصوبة ناحية شارع النيل ووزارة الداخليه، بحمد الله أسفرت العمليه عن قتل اعداد كبيرة من المليشيا تقدر بنصف الموجودين في الجزيرة وفر بقية المرتزقه الي داخل البيوت الفارغه من السكان.

أ. احمد الطاهر هجام !!