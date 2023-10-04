صورة: ما هو شعور الشيخ عبد الحي يوسف وهو يرى صور الدمار التي حلت بمسجده؟ تعرف على الإجابة





سألت شيخنا الحبيب عبد الحي يوسف

عن شعوره وهو يرى صور الدمار التي حلت بمسجده

الذي كان فيه إماما منذ أن كان شيئا صغيرا حتى صار صرحا ضخما



فكان رد الشيخ :

والله يا أبا ميان، الدماء التي سالت والأعراض التي انتهكت والأموال التي انتهبت من المسلمين في السودان أعز عليَّ من المسجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله

نبينا صلى الله عليه وسلم قال وهو يطوف بالكعبة المشرفة (والذي نفسي بيده لحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك)

مصطفى ميرغني

