احترام الحقيقة والذكاء في سؤال من بدأ الحرب في السودان





احترام الحقيقة والذكاء في سؤال من بدأ الحرب:

يقر الكل تقريبا – بما فيهم قادة قحت – بتحرك قوات الدعم السريع لاحتلال مطار مروي قبل أيام من اندلاع الحرب.

بعد ثبوت حقيقة ان الدعم السريع حرك قواته لاحتلال مطار مروي قبل اربعة أيام علي الأقل ورفضه مرارا وتكرارا طلب الجيش منه بالتراجع يصبح الجدال حول من بدأ الحرب بغير معني.

تماما كجدال حول من بدأ العدوان في هذا السيناريو: بعد توتر مشهود, حسن الذي حمل فأسا كبيرا وركض تجاه بخيت يرغي ويزبد ويرمي بشرر ام بخيت الذي قذفه بطوبة علي رأسه قبل ان ينال من رأسه؟

لكن ما زال بامكان معجبي حسن الادعاء بان بخيت بدأ العركة لأنه ضرب حسن بالحجر أولا قبل ان يلمسه بخيت بالفأس ولكن يلزمهم هنا الافصاح عن منطقهم الذي يقول عمليا ان من حق حسن ان يشهر فأسا ويصوبه نحو رأس بخيت الذي لا يحق له التصرف ما لم يلمس الفأس رأسه.

أو بعبارة اخري ان من يدعي ان الجيش بدأ الحرب عليه ان يلاحظ انه عمليا يقول ان من حق الميليشيا احتلال المطارات العسكرية ورفض طلبات الجيش لها بالتراجع وتظل في السليم.

لاحظ ان هذا البوست لا يقول بان الجيش اطلق الرصاصة الاولي حتى مع توجه ميليشيا الجنجويد لاحتلال مطار مروي.

لاحظ أيضا ان هذا البوست لا يجادل في افضلية جنجويد علي جيش أو العكس ولا يغمطك حقك في ان تناصر الجنجويد علي الجيش أو ان تمسك العصا من المنتصف. البوست فقط يدعوك لاحترام الحقيقة والمنطق وذكاء الناس العادي وبعد ذلك تبني ما راق لك من مواقف.

معتصم أقرع

