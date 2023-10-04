رأي ومقالات
الأداء في الدولة من بعد 11 إبريل 2019م لا يساوي 10% من الأداء العام في عهد حكم المؤتمر الوطني
#الدولة_السودانية
هذه الدولة بجيشها وأمنها واقتصادها وتعليمها وصحتها وتطورها .. الخ من القطاعات في الدولة ، كنا نحمله على ظهورنا ونسد كل نقص فيه ، وقد كشفت كل الأحداث من بعد 11 إبريل 2019م ، وإلى اليوم ذلك وأثبتته .
أداء ضعيف جدا في كل القرارات والقطاعات والأداء في الدولة ولا يساوي 10% من الأداء العام للدولة في عهد حكم المؤتمر الوطني
.
محمد السر مساعد
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد