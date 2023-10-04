رأي ومقالات

الأداء في الدولة من بعد 11 إبريل 2019م لا يساوي 10% من الأداء العام في عهد حكم المؤتمر الوطني

2023/10/04
البشير

#الدولة_السودانية
هذه الدولة بجيشها وأمنها واقتصادها وتعليمها وصحتها وتطورها .. الخ من القطاعات في الدولة ، كنا نحمله على ظهورنا ونسد كل نقص فيه ، وقد كشفت كل الأحداث من بعد 11 إبريل 2019م ، وإلى اليوم ذلك وأثبتته .

أداء ضعيف جدا في كل القرارات والقطاعات والأداء في الدولة ولا يساوي 10% من الأداء العام للدولة في عهد حكم المؤتمر الوطني
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محمد السر مساعد

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