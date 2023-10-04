🔴 من يموّل الدعم السريع هو الذي يتحكم في الحرب ويستطيع ايقافها بين ليلة وضحاها





وقف الحرب مرهون بذهاب البرهان إلى السعودية (مفاوصات جدة)، هذه الحرب وإن بُعث حميدتي من جديد فلن يستطيع التحكم فيها، خاصة بعد الخلافات التي طرأت بين مكونات الدعم السريع القبلية والفوضى التي احدثتها هذه القوات.

▪️من يموّل الدعم السريع هو الذي يتحكم في الحرب ويستطيع ايقافها بين ليلة وضحاها، فدخول الدعم السريع في حرب اليمن زاد من اطماع السعودية والإمارات في التحكم فيه بمعزل عن الحكومة السودانية، وعزل البشير هيأ ذلك وخاصة بوجود الفريق طه عثمان الحسين هناك كمستشار في الديوان الملكي.

▪️حداثة تجربة البرهان السياسية وعدم إلمامه ببواطن بعض الأمور السياسية وانشغاله بصراعات أحزاب الانتقالية ومجلسه السياسي المتنافر وحركات دافور، جعل من حميدتي ان يتمدد داخلياً وخارجياً ويخلف رجل فوق رجل، لذا يصعب عليه الخروج من هذه الحرب إلا بالركوع للمحور الخليج الذي يتهرب منه الآن بعد اصطفاف الشعب خلفه، أو يصعد خليفة له ويضع الأمور في نصابها. 😎😎

اجمد الجنداوي

