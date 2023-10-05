مكافحة المخدرات تلقي القبض على ثلاثة من أخطر مروجي المخدرات في شندي





ألقت ادارة مكافحة المخدرات بمحلية شندي بولاية نهر النيل القبض على ثلاثة من أخطر مروجي المخدرات وبحوزتهم 416 رأس من البنقو.

وتعود تفاصيل الإنجاز الأمني إلى ورود معلومات لمكافحة المخدرات القطاع الجنوبي شندي تشير إلى قيام أحد المتهمين بترويج المخدرات من منزله ومن مزرعة مجاورة للمنزل.

وعلى الفور قامت القوة المختصة بمداهمة المنزل ليتم العثور على 416 رأس من مخدر البنقو بالإضافة لـ 28 قطعة بأحجام مختلفة بحوزة 3 متهمين.