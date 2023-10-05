🔴 حكاية مواطن سوداني يفرح بعد ان دك الطيران منزله المكون من ست شقق





أحمد خشم الموس:

الحمد لله، وصلنا خبر الآن ان منزلنا دك وحرق بعد قصف عدد من عربات الجنجويد كانت واقفه أمام المنزل وهم بالداخل.

الله أكبر، المفرح أن المنزل مكون من ست شقق ملئَ بالجنحويد.

الله أكبر، هُدِم منزلنا فى الدنيا ليعمر فى الآخرة انشاء الله!

عندما بلغنى خبر أن منزلنا قد قصف ودك ثم احترق بحمد الله و كان بداخله جنجويد يفترشون ست شقق كانت لأولادى وشقيقاتى، كما دُكت بخارجه عدد من التاتشرات، اعترانى هم اخبار ابنائى المرابطين، كيف اخبرهم!

فاخبرتهم مبتدئا بجملة: الحمد لله على أقداره، مختتما بجملة: ولكن (سنعبر وننتصر)!

فانفجروا ضحكا فى وجهى، (اتارى كانوا عارفين)، وقال أصغرهم: انت يا بوى و العياذ بالله داير تبقى قحاطى آخر عمرك واللا شنو؟ فالبيت راح فى حق الله ولكنه بمهر معقول، ما بطال يعنى!

ثم ختم ابنى الآخر هذا النقاش الظريف: كدى خلونا نلحق نشوف لينا بيت فى الآخرة جوار رسول الله نتضاير فيه!

فقلت لهم بغضب: و الله وتالله ما نفارق الفانية دى إلا نجيب مهر بيتنا فى الدنيا قبل الآخرة، وهو هدم ودك وحرق بيت اى دعامى وقحاطى فى الخرطوم وعلى رؤوسهم إن شاء الله، فردوا علىٌ: تمام يا فندم !!

دحين يا جنجويد شوفوا ليكم قناص المرة الجاية يختها لى فى الراس، لانه ضرب البطن ما جاب معاكم نتيجة، كلها شهر و نصف مستشفى، ونحن اسرة شكلها من فصيلة الكدايس بسبعة ارواح بمشيئة الله!

كدى كويس يا ناس هناى و هناى؟ تقولوا حميدتى حيحكم السودان، و هناى التانى قال: الخرطوم حقت ابو منو؟ يا البوبار ولبس الردا من غير سروال، أها دقوا طارهم ووقدوا نارهم، وارح يا زول !!!

و قرررربت إن شاء الله، وبالمناسبة ستستقبل الاسرة العجيبة المهنئين بانتصار القوات المسلحة فوق ركام منزلنا، وما تخافوا من الشمس فسوف ننصب (خيمة مستنفرين) فنحن لا نعرف (خيم اللجوء و النزوح)، عرفت كيف يا نائب الحاكم !!

والبلد بلدنا ونحن اسيادها، والله أكبر وارح يا زول.

احمد خشم الموس

الاثنين 2 اكتوبر 2023.