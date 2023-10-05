رشان اوشي: الآلة الاعلامية للتمرد غبية وعاجزة





الآلة الاعلامية للتمرد غبية وعاجزة.. واضح انها استنفذت كل ما يمكن توظيفه..

اغبى فكرة هي فبركة مشاهد قيل انها لإعدام اسرى متمردين على يد جنود من الجيش ..

المضحك في الأمر ان المتمردين الاغبياء يعتقدون ان قوات مسلحة عمرها اكثر من (100) عام وجنودها يخضعون لتدريب مستمر حول قوانين الحرب ، بذات غباء منسوبي الدعم السريع الذين وثقوا لجرائمهم عبر هواتفهم الشخصية ، لأنهم مجرد مرتزقة وليسوا جيش نظامي يقاتل وفق القانون الدولي ..

الفيلم البايخ ده غشوا بيه زول ما عندو حديدة .. الشعب كشف كل الاعيبكم.. انتم وحاضنتكم المدنية ..

رشان اوشي