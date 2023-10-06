سناء حمد: تأملاتي … جذور الفشل





وجدت في عالم السياسة ان الهواة بلا دليل ولا هادي ، كالآفات مدمرة لكل زرع ، لانهم مستعجلون وفيهم الجشعون ، وهم في العادة مضطربون يتوقعون الفشل ، جُلّهم بلا موقف أصيل يتحركون تبعاً لاطماعهم او تبعاً لعواطفهم حباً وكرهاً ، ولذلك يغيب العقل ، هم مثل نبات مائي يطفوا على سطح مياه ضحلة بلا جذور ، يتحرك تبعٌ لاتجاه الموج و الريح ،

لذلك هم صيد سهل لمن يسعى لهدم المجتمعات و الدول لأنه يسهل قيادهم وتطويعهم، .

بينما ينظر المحترفون الى انهم اصحاب هدف وقضية ، يختارون موطئ اقدامهم ويثبتونها جيداً ، ويعملون ولا يتوقفون عند مرات الفشل لانهم يرونها فرصة للتعلم وللتقييم وجزءاً من طريق النجاح والوصول للهدف .

ولذلك كلما سقطوا قاموا ..ولا يهتمون كثيرا باتجاه الريح ..فهم يعلمون ان الطائرة دوما تقلع وهي مندفعة عكس اتجاه الريح .

سناء حمد