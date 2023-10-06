ام وضاح: المليشيا تترنح وتفقد القيادة وبإذن الله أيامهم معدودة





هذه الحرب واجبة ومقدسة للشعب وللجيش لكن هناك أشخاص في المشهد يريدون أن يجعلوا منها حرب عبثية..

التحية لأبنائي الضباط والجنود المرابطيين في الخنادق القابضين على الجمر وأنتم شعار ومثال للجسارة والوطنية..

المليشيا تترنح وتفقد القيادة وبإذن الله أيامهم معدودة..

أما المحايدون فهم مثال للخيانة والعمالة والمحايد قاتل والمحايد مغتصب والمحايد مرتزق وسيأتي يوم جرد الحساب..

ام وضاح