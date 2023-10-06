بالصور.. شرطة أبو حمد: القبض على متفلتين وضبط خمور بلدية ومخدرات

نفذت مساء أمس شرطة محلية أبوحمد بولاية نهر النيل (قسم الطواحين) حملة أمنية كبرى شملت سوق الطواحين وبعض مقار شركات التعدين المهجورة في المناطق المجاورة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 متهمين وكميات كبيرة من الخمور محلية الصنع 650 كرستالة و2 جركانة كبيرة كما تم ضبط 180 رأس من مخدر البنقو وإزالة 7 رواكيب عشوائية تستخدم في بيع الخمور وترويج المخدرات.